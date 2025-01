'Emilia Pérez' chega como favorita ao Globo de Ouro

A temporada de premiações de Hollywood começa neste domingo (5) com o Globo de Ouro liderado pelo musical "Emilia Pérez", sobre um traficante de drogas mexicano faz a transição de gênero e começa uma nova vida. O filme, gravado quase inteiramente em espanhol e dirigido pelo francês Jacques Audiard, conta com dez indicações, um recorde para uma produção musical ou de comédia nesta cerimônia de premiação.

"Emilia Pérez" tem neste domingo a oportunidade de iniciar uma temporada em grande estilo que aspira coroar com o Oscar, o maior reconhecimento de Hollywood.

Além de Melhor Filme, concorre às categorias de Melhor Direção e Atuação, tendo como protagonista a transgênero espanhola Karla Sofía Gascón, e as atrizes coadjuvantes Zoe Saldaña e Selena Gomez. "A favorita, de longe, é ‘Emilia Pérez’", disse Pete Hammond, colunista da publicação especializada Deadline, à AFP. "Acho que tem aquele toque internacional e acabou de varrer as premiações europeias", afirmou.

"Emilia Pérez" também concorrerá ao Melhor Filme em Língua Estrangeira, que inclui o brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, sobre o desaparecimento do parlamentar Rubens Paiva durante a Ditadura Militar. Sua protagonista, Fernanda Torres, concorre ao Globo de Melhor Atriz. - "Ano disputado" -

A aposta da Netflix para esta temporada começou sua jornada em busca da glória de Hollywood em março, no festival de Cannes, onde ganhou o prêmio do júri. Disputará a categoria musical/comédia com o filme de sucesso "Wicked", o emocional "Anora", o triângulo amoroso do tênis "Rivais", a busca por raízes em "A Verdadeira Dor" e o terror corporal de "A Substância ", com Demi Moore. "Wicked", uma adaptação do musical de sucesso da Broadway, vem com quatro indicações, incluindo as de suas protagonistas, a sensação do pop Ariana Grande e a vencedora do Tony, Cynthia Erivo.

Porém, Hammond acredita que embora Erivo possa triunfar, a produção chega em "desvantagem" ao Globo por falta de indicações em categorias-chave. Para o colunista, "A Substância" pode ser a surpresa da temporada, já que sua mensagem sobre o desafio do envelhecimento em Hollywood pode conquistar os eleitores. Esta será a segunda edição da nova versão do Globo de Ouro, após as denúncias do Los Angeles Times em 2021, que acusou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pela votação, de práticas antiéticas.