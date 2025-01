Dois indianos se imolam em protesto contra descarte de lixo tóxico de Bhopal em sua cidade

Duas pessoas tentaram se imolar, nesta sexta-feira (3), na cidade indiana de Pithampur para protestar contra a chegada de centenas de toneladas de resíduos tóxicos do pior desastre industrial do país, ocorrido há mais de 40 anos em Bhopal, anunciou o governo local.

Um comboio de caminhões transportou as 337 toneladas de resíduos tóxicos da cidade de Bhopal, no centro da Índia, até Pithampur, onde será feita a eliminação, determinada em dezembro pelo tribunal superior do estado de Madhya Pradesh.