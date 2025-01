Dérbi Roma-Lazio é destaque da rodada da Serie A em fim de semana sem 'gigantes'

O Napoli (2º com 41 pontos) pode dormir como líder no sábado se pontuar em Florença contra a Fiorentina (5ª).

Mas o principal duelo do fim de semana acontecerá no domingo, no Estádio Olímpico da capital às 16h45 (horário de Brasília), com o clássico entre Roma (10ª) e Lazio (4ª).

As duas equipes de Roma estão separadas por 15 pontos. Se a Lazio pode sonhar com a classificação para a Liga dos Campeões, para o time 'giallorosso' a temporada está sendo um pesadelo.