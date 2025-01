Bombardeios israelenses deixam ao menos 30 mortos em Gaza; conversas por trégua são retomadas

O exército israelense anunciou que atingiu "cerca de 40 locais de reunião de terroristas do Hamas" nas últimas 24 horas e também destacou que vários desses alvos eram edifícios "que haviam sido usados anteriormente como escolas".

Basal rejeitou a acusação e acusou as forças israelenses de cometerem "massacres com a desculpa de que militantes [do Hamas] estão no local".

A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro de 2023 e houve apenas uma semana de cessar-fogo no final de novembro daquele mesmo ano. Durante a trégua, reféns israelenses no cativeiro em Gaza foram libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.