Biden visitará Nova Orleans na segunda-feira após ataque mortal com caminhonete

O presidente americano Joe Biden viajará para Nova Orleans na segunda-feira (6) para "compartilhar a dor das pessoas em luto" pelo ataque em que um homem lançou uma caminhonete contra uma multidão e matou pelo menos 14 pessoas em 1° de janeiro, anunciou a Casa Branca. Biden, que deixará o cargo este mês, será acompanhado por sua esposa Jill Biden e também se reunirá com autoridades locais e familiares das vítimas, segundo seus porta-vozes.

Durante a chegada do Ano Novo, um veterano do exército dos Estados Unidos usou uma caminhonete para atropelar multidões que festejavam nas ruas do turístico Bairro Francês (French Quarter). O ataque deixou 14 mortos e mais de 30 feridos. O agressor morreu após uma troca de tiros com a polícia.

"O povo de Nova Orleans enviou uma mensagem inequívoca: eles não permitirão que este ataque ou ataques, esta ideologia delirante, nos derrote", afirmou Biden à imprensa na segunda-feira, destacando a resposta da população ao ataque. De acordo com Federal Bureau of Investigation (FBI), o agressor, Shamsud Din Jabbar, havia se inspirado nas ações do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), ao qual havia expressado lealdade. O serviço de inteligência americano indicou que o suspeito agiu sozinho, sem a ajuda de cúmplices, embora tenha observado que ele havia colocado dois explosivos caseiros em áreas próximas ao incidente, que não detonaram.