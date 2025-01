Aplicativo indiano de entrega de comida é lançado no mercado de ambulâncias

Um conhecido aplicativo de entrega de comida na Índia oferece um serviço de ambulância privado, aproveitando sua experiência em logística para aliviar as deficiências do sistema de saúde do país.

A Blinkit, subsidiária da empresa de compras online Zomato, anunciou que está estabelecendo um serviço de ambulâncias "confiável" com equipamentos de sobrevivência, medicamentos e assistentes médicos qualificados.