Swiatek vence e leva Polônia às semifinais da United Cup

A tenista Iga Swiatek derrotou a britânica Katie Boulter nesta quinta-feira (2) em Sydney, e com esse resultado garantiu a classificação da Polônia para as semifinais desta competição de equipes mistas, quando enfrentará o Cazaquistão.

A número 2 do mundo e cinco vezes campeã do Grand Slam, virou contra Boulter (24ª do mundo) após perder o primeiro set no tie break, e venceu com parciais de 6-7 (4/7), 6-1 e 6-4.