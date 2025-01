Suspeito de estuprar pessoas com deficiência intelectual é preso na Bélgica

Um homem, de 47 anos, que trabalhava como psicólogo com pessoas com deficiência intelectual na Bélgica, foi preso por supostamente ter cometido uma série de estupros em um centro de acolhimento no sul do país, disse uma fonte judicial nesta quinta-feira (2).

O suspeito é acusado de cometer “mais de uma dúzia” de estupros e agressões sexuais entre julho de 2022 e outubro de 2024 contra adultos no centro, disse Sandrine Vairon, da promotoria de Charleroi, à AFP.