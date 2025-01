Netanyahu autoriza negociadores de Israel a manterem diálogos sobre reféns em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizou os negociadores israelenses a continuarem com os diálogos em Doha para alcançar um acordo de libertação dos reféns retidos em Gaza, afirmou seu gabinete nesta quinta-feira (2).

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou que a delegação de nível profissional do Mossad [serviço de inteligência externa israelense], das IDF [exército israelense] e da ISA [agência de segurança interna] continue com as negociações em Doha", ressaltou seu gabinete em um comunicado.