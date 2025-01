Irã suspende proibição ao Whatsapp, mas mantém outras restrições

As autoridades iranianas suspenderam a proibição de mais de dois anos do aplicativo de mensagens WhatsApp e do Google Play, que foram bloqueados durante as manifestações de 2022 após a morte da jovem curda Mahsa Amini.

Nem todos perceberam imediatamente essa medida, em vigor desde 24 de dezembro, acostumados a contornar as restrições da Internet na República Islâmica.