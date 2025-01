Descoberto o maior sítio de pegadas de dinossauros do Reino Unido

Cerca de 200 pegadas de dinossauros, com 166 milhões de anos, foram encontradas em Oxfordshire, no sudeste da Inglaterra, no maior sítio desse tipo descoberto no Reino Unido, anunciaram as universidades de Oxford e Birmingham, nesta quinta-feira (2).

Estas impressionantes pegadas deixadas por cinco dinossauros serão mostradas na próxima quarta-feira no programa de arqueologia da BBC Two “Digging for Britain”.