Bombardeios israelenses deixam mais de 20 mortos em Gaza

Israel atacou durante a noite uma zona declarada humanitária no sul de Gaza, deixando 11 mortos, inclusive o chefe da agora desmantelada polícia do território palestino e seu adjunto, informaram equipes de resgate nesta quinta-feira (2).

O exército israelense confirmou o bombardeio noturno na região de Khan Yunis, no sul da Faixa, e disse que foi direcionado ao chefe adjunto de polícia Hussam Shahwan por seu suposto envolvimento no planejamento de atentados contra tropas israelenses.

Segundo a Defesa Civil, Shahwan está entre os 11 mortos no ataque, no qual, segundo socorristas e autoridades de Gaza, também morreu o ex-chefe de polícia, Mahmud Salah.

"Onze pessoas foram martirizadas, inclusive três crianças e duas mulheres, e 15 ficaram feridas depois que aviões da ocupação [israelense] bombardearam uma barraca com pessoas deslocadas na região de Al Mawasi, a oeste da cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza", informou a Defesa Civil em um comunicado.

O exército israelense, que não fez comentários sobre a morte do ex-chefe de polícia Salah, detalhou que seu subordinado, Shahwan, "era responsável por analisar avaliações de inteligência em coordenação com [...] o braço armado do Hamas" em ataques contra as forças israelenses em Gaza.