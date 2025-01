Biden condecora ex-congressista republicana crítica de Trump

Liz e outras 19 personalidades receberam a Medalha Presidencial ao Cidadão, "por colocar o povo americano acima do partido".

Também receberam a segunda condecoração civil mais importante concedida pelo governo americano o ex-senador Chris Dodd, a ex-congressista Carolyn McCarthy e o congressista Bennie Thompson, que presidiu o comitê da Câmara dos Representantes que investigou o papel de Trump nos distúrbios de 6 de janeiro de 2021. Liz foi a número dois do comitê.

“Juntos, vocês encarnam, e o digo do fundo do coração, a verdade essencial: somos uma grande nação porque somos boas pessoas”, disse Biden no começo da cerimônia.

Liz Cheney “levantou sua voz e ultrapassou as barreiras partidárias para defender a nossa nação e os ideais que defendemos: liberdade, dignidade e decência”, ressaltou a Casa Branca em comunicado. “Sua integridade e coragem lembram a todos o que é possível se trabalharmos juntos."

Liz, 58, tornou-se uma voz de destaque contra Trump dentro do Partido Republicano nos últimos anos. Em 2022, perdeu sua cadeira no Congresso para um candidato pró-Trump. O republicano reeleito presidente ameaçou processar aqueles que considera inimigos, sejam eles políticos ou jornalistas.