Ataque a tiros em fila para boate em Nova York deixa dez feridos

Cerca de 15 pessoas estavam na fila da boate Amazura, às 23h15 da quarta-feira, 1º de janeiro, no bairro de Jamaica, Queens, quando homens a pé se aproximaram do grupo, formado por jovens de 16 a 20 anos, e abriram fogo. Foram aproximadamente 30 disparos.

Dez pessoas ficaram feridas, incluindo adolescentes, em ataque a tiros do lado de fora de uma boate em Nova York. A polícia afirmou nesta quinta-feira, 2, que as vítimas não correm risco de morte e descartou que o caso se trate de terrorismo.

Ele destacou ainda que este não é um ato terrorista, embora as motivações do crime ainda sejam desconhecidas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a forte presença de viaturas e ambulâncias do lado de fora da boate Amazura no primeiro dia do ano, que começou com o ataque em Nova Orleans, seguido pela explosão de um Tesla em frente ao Trump Hotel em Las Vegas.