Prefeita de Nova Orleans chama atropelamento de 'ataque terrorista'; FBI investiga bomba

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, está chamando o atropelamento que aconteceu na madrugada de ano-novo, que matou 10 pessoas e feriu outras 30, de "ataque terrorista".

Segundo Alethea Duncan, agente especial assistente responsável pelo escritório de campo do FBI em Nova Orleans, está sendo investigada a descoberta de pelo menos um dispositivo explosivo improvisado suspeito no local. Fonte: Associated Press