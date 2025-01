Leste europeu se preocupa com fim do trânsito de gás russo através da Ucrânia

Elena COVALENCO com Ani SANDU em Bucareste

Elena COVALENCO com Ani SANDU em Bucareste Autor

Autor Elena COVALENCO com Ani SANDU em Bucareste

A interrupção, nesta quarta-feira (1º), do trânsito de gás russo através do território ucraniano, um acordo de décadas agora cancelado devido à guerra, suscita preocupação no leste da Europa: a Moldávia declarou estado de emergência e a Eslováquia ameaça tomar represálias contra Kiev.

O gás russo tem sido fornecido à Europa por meio de gasodutos que passam pelo território ucraniano desde o fim da União Soviética, em 1991.