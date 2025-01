Jocelyn Wildenstein, socialite apelidada de 'mulher gato', morre aos 79 anos

Jocelyn passou a fazer parte da alta-sociedade de Nova York após o casamento com o empresário Alec Wildenstein. Os dois tiveram um divórcio conturbado, com Alec admitindo tê-la ameaçado, segundo a Vanity Fair . O ex-casal teve dois filhos.

Em 1998, a socialite chegou a conceder uma entrevista à Vanity Fair em que contou o motivo de ter começado a realizar cirurgias plásticas. Segundo a revista, ela fez o primeiro procedimento ao lado do ex-marido por se incomodar com um suposto "inchaço" nos olhos.

No dia 22 de dezembro, Jocelyn publicou um vídeo em que aparecia ao lado do noivo em Paris. A última publicação feita no Instagram da socialite foi há 2 dias, com uma foto de Jocelyn em 1998.