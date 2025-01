Força Aérea Ucraniana abate 63 de 111 drones russos em ataque de Ano Novo

A Força Aérea Ucraniana divulgou nesta quarta-feira, 1º de janeiro, em publicação no Facebook, que destruiu 63 drones russos em ataque realizado durante o dia de Ano Novo. De acordo com a postagem, a Rússia lançou no total 111 drones no território ucraniano.

O ataque foi confirmado por volta das 9h30 e atingiu diversas regiões do país, incluindo a capital, Kiev. "Devido à resistência ativa das Forças de Defesa, 46 drones inimigos tiveram a localização perdida (sem consequências negativas), mas dois retornaram para a Rússia e a Bielorrússia", afirmou a Força Aérea Ucraniana.