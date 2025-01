Cruzeiro oficializa contratação de Gabigol

O Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Gabriel 'Gabigol' Barbosa, que deixou o Flamengo em novembro após colecionar títulos e se tornar ídolo do clube carioca.

O portal Globoesporte havia antecipado em novembro o destino do atacante, que rescindiu contrato com o Flamengo no último dia de 2024. O astro de 28 anos chegou ao time carioca vindo do Santos em 2019.