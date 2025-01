Com gols brasileiros, Arsenal vence Brentford de virada e recupera 2º lugar no Inglês

Graças a esse resultado como visitante, os ‘Gunners’ somam agora 39 pontos e voltam ao segundo lugar, que haviam perdido provisoriamente para o Nottingham Forest (3º, 37 pontos), que venceu por 2 a 0 na visita ao Everton (16º), no domingo.

O Arsenal começou perdendo, mas conseguiu virar com dois gols de brasileiros e venceu o Brentford por 3 a 1 nesta quarta-feira (1º), no primeiro jogo da Premier League em 2025 e último da 19ª rodada.

Em relação ao líder Liverpool, que goleou o West Ham (13º) por 5 a 0 no domingo, o Arsenal conseguiu manter a distância de 6 pontos, embora os 'Reds' tenham disputado um jogo a menos podendo ampliar essa margem.

O início da partida não foi bom para o Arsenal no Gtech Community Stadium, já que o Brentford (12º) abriu o placar com um gol do atacante Bryan Mbeumo aos 13 minutos.

O brasileiro Gabriel Jesus foi fundamental na reação do Arsenal, empatando pouco antes da meia hora (29'). Foi seu sexto gol nos últimos quatro jogos, depois de ter marcado apenas um nas primeiras vinte partidas desta temporada.

O espanhol Mikel Merino (50') e outro brasileiro, Gabriel Martinelli (53'), marcaram no início do segundo tempo, o que acabou dando tranquilidade para os visitantes.