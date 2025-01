Ataque a faca deixa dois feridos em Berlim

Homem atacou pessoas no bairro de Charlottenburg até ser contido por pedestres. Dois homens foram levados a hospitais, e polícia apura motivação do crime.A polícia de Berlim investiga um ataque a faca que deixou ao menos dois homens feridos em Charlottenburg, distrito da capital alemã, na manhã desta terça-feira (31/12). Eles foram encaminhadas a unidades de saúde da região, e um deles foi liberado após receber tratamento. O suspeito foi preso. Segundo informações iniciais divulgadas pela polícia, um homem roubou uma faca de um supermercado e a usou para agredir "várias pessoas" por volta das 11h50 da manhã. O ataque começou dentro do supermercado e, em seguida, o suspeito perseguiu dois homens em uma calçada próxima. Ele foi contido por pedestres que passavam pelo local. As autoridades agora investigam o motivo da agressão, mas, segundo a porta-voz da polícia de Berlim, Jane Berndt, não há indicação de motivação política ou religiosa. "As descobertas iniciais indicam que o suspeito pode ter sinais de transtorno mental e que não há indicação de motivação terrorista", disse Berndt à agência de notícias The Associated Press. O susposto agressor é um cidadão sírio com residência na Suécia. Relembre outros ataques A Alemanha foi palco de ataques com armas de fogo ou objetos cortantes nos últimos anos realizados por extremistas ou pessoas com distúrbios psicológicos graves. O problema tem sido usado para fomentar disputas políticas sobre imigração. Em 2023, ao menos cinco incidentes do tipo ganharam destaque. Em janeiro, duas pessoas morreram em um ataque a faca em um trem que percorria o trajeto entre Kiel e Hamburgo. Em março, um ataque a tiros ocorrido em um local de reunião de Testemunhas de Jeová em Hamburgo deixou sete mortos. Em abril, o mesmo aconteceu em uma academia de ginástica de Duisburg, onde quatro pessoas ficaram feridas. Um mês depois, um homem esfaqueou duas crianças em uma escola primária em Berlim. Também no ano passado, um homem esfaqueou e matou três pessoas na cidade de Würzburg. Ataques também aconteceram em dezembro de 2022, quando uma adolescente de 14 anos morreu ao ser esfaqueada a caminho da escola no município de Ulm. Em 2024, o problema se repetiu. Em maio, um homem esfaqueou pessoas em Mannheim, no sudoeste do país, durante um ato de grupos de ultradireita na cidade, e deixou seis pessoas feridas. Em agosto, outro ataque a faca deixou três mortos e oito feridos em um festival no município de Solingen, oeste da Alemanha. O atentado foi reivindicado pelo grupo fundamentalista autodenominado "Estado Islâmico" (EI). O incidente fez o governo alemãoendurecer leis sobre porte de armas brancas. Alemanha em alerta após ataque em feira de Natal As autoridades do país ficaram em alerta também em dezembro, quando um homem atropelou centenas de pessoas em um mercado de Natal em Magdeburg, no leste da Alemanha, deixando 5 mortos e mais de 200 feridos. As autoridades de Berlim mobilizaram 4 mil policiais e 1,5 mil bombeiros para atuar em ocorrências na véspera do Ano Novo. A polícia anunciou a proibição do porte de armas, inclusive facas, e de fogos de artifício para pessoas que passam a virada no Portão de Brandemburgo, na capital alemã. gq/bl (ots)