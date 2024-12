Tribunal sul-coreano emite ordem de prisão para presidente destituído

"As ordens de busca e prisão contra o presidente Yoon Suk Yeol (…) foram emitidas esta manhã", diz um comunicado do órgão que investiga a declaração fracassada desta medida excepcional.

O presidente impôs a medida usando como justificativa as ameaças das "forças comunistas da Coreia do Norte" e de "elementos anti-estatais" no país.

É a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente em exercício, embora suspenso do cargo, é alvo de uma ordem de prisão.

O líder conservador também enfrenta acusações criminais por insurreição, um crime que na Coreia do Sul pode ser punível com prisão perpétua ou pena capital.

No entanto, com milhares de manifestantes nas ruas, os deputados da oposição conseguiram entrar na câmara e fazer valer a sua maioria para votar contra a lei e forçar o presidente a recuar.

Em um comunicado enviado à AFP, o advogado do presidente, Yoon Kab-keun, afirmou que "as ordens de busca e prisão a pedido de uma agência sem autoridade investigativa são ilegais e inválidas".

Uma multidão se reuniu em frente à casa do presidente para apoiá-lo. "Lei marcial legal! Impeachment inválido", gritavam com cartazes e bandeiras sul-coreanas.

O presidente, de 64 anos, que foi um promotor popular na Coreia do Sul, ignorou três intimações para ser interrogado sobre estes acontecimentos, o que levou os investigadores a solicitar uma ordem de prisão.

A ordem só foi aprovada 33 horas depois, o que, segundo a imprensa local, é o tempo mais longo para este procedimento, sinal de que houve debate entre os magistrados encarregados de analisar o caso.

Não está claro, entretanto, se os investigadores e a polícia conseguirão executá-la. A ordem é válida até segunda-feira, disse um agente do gabinete de investigação de corrupção.

Até agora, o serviço de segurança de Yoon impediu a busca nos gabinetes presidenciais em três ocasiões.

A polícia enviou tropas adicionais ao redor de sua residência no centro de Seul, onde eclodiram confrontos durante a noite entre detratores e apoiadores do presidente.

A mídia local estima que uma prisão imediata é improvável e considera que os investigadores tentarão coordenar o procedimento com os serviços de segurança de Yoon.

Tecnicamente, qualquer pessoa que obstruir a execução desta ordem poderá ser presa.

Os investigadores revistaram os escritórios do comando de contra-inteligência do exército nesta terça-feira e indiciaram dois altos comandantes por acusações que, segundo eles, estavam relacionadas com a insurreição e abuso de autoridade.

O substituto de Yoon, o primeiro-ministro Han Duck-soo, também sofreu impeachment pelo Parlamento em 27 de dezembro por não ter assinado projetos de lei para investigar seu antecessor.

O ministro das Finanças, Choi Sang-mok, assumiu como novo chefe de Estado interino do país, mas foi imediatamente surpreendido pela queda do avião da Jeju Air no domingo; 179 pessoas morreram no desastre.

Choi nomeou, nesta terça-feira, dois novos juízes para a Corte Constitucional, que julgará o impeachment de Yoon, atendendo a uma exigência da oposição.

