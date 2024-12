Rebeldes huthis do Iêmen reivindicam dois ataques com mísseis contra Israel

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro, quando o Hamas atacou o sul de Israel, os huthis lançaram inúmeros ataques contra Israel, em "solidariedade" com os palestinos.

Israel alertou na quinta-feira que continuará bombardeando os rebeldes em resposta a estes "ataques repetidos".

Os huthis, que controlam vastas áreas do Iêmen, também atacam regularmente navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden que consideram ligados a Israel, aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, apesar da retaliação no seu território por parte do exército dos EUA, às vezes com a ajuda dos britânicos.