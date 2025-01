Primeiras conversas 'positivas' entre novo governo e forças curdas na Síria

O novo líder da Síria, Ahmed al Sharaa, teve as primeiras conversas "positivas" com uma delegação das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão dominada por combatentes curdos e apoiada pelos Estados Unidos, informou nesta terça-feira (31) à AFP um funcionário sob condição de anonimato.

Sharaa, principal líder do grupo islamista radical Hayat Tahrir Al Sham (HTS), liderou a coalizão de grupos rebeldes armados que entrou em Damasco em 8 de dezembro, forçando a fuga do presidente Bashar al Assad e pondo fim a mais de meio século de regimes da família Assad na Síria.

A reunião desta segunda com a delegação das FDS foi um "encontro preliminar para estabelecer as bases de um futuro diálogo", acrescentou o funcionário, que disse que as duas partes concordaram em "continuar essas reuniões para alcançar acordos".

O primeiro encontro foi "positivo" e deverá permitir "intensificar o diálogo no futuro".

As FDS têm sido a principal força de combate contra o grupo Estado Islâmico (EI).