Presidente chinês diz que 'ninguém pode impedir' a reunificação com Taiwan

O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (31), em um discurso de Ano Novo à nação, que "ninguém pode impedir" a reunificação com Taiwan, uma ilha com um governo democrático próprio que Pequim considera parte do seu território.

"O povo chinês de ambos os lados do Estreito de Taiwan é uma só família. Ninguém pode quebrar os nossos laços de sangue e ninguém pode impedir a tendência histórica para a reunificação da pátria", declarou ele em um discurso transmitido pelos veículos de comunicação estatais.