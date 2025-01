Montenegro extradita para os EUA magnata sul-coreano das criptomoedas Do Kwon

Do Kwon "foi entregue às autoridades competentes dos Estados Unidos e aos agentes da Agência Federal de Investigação (FBI)", anunciou o Ministério do Interior de Montenegro em comunicado.

Montenegro extraditou o empresário sul-coreano de criptomoedas Do Kwon para os Estados Unidos nesta terça-feira (31), quase dois anos desde que ele foi detido em Podgorica por suspeita de uma fraude bilionária, anunciaram as autoridades montenegrinas.

Com a falência, cerca de US$ 40 bilhões (R$ 247 bilhões na cotação atual) de investidores desapareceram e os mercados globais de criptomoedas foram severamente abalados.

O magnata das criptomoedas, cujo nome verdadeiro é Kwon Do-Hyeong, é procurado pela falência de sua empresa Terraform Labs, fundada em 2018, que desenvolveu as moedas virtuais TerraUSD e Luna.

Os advogados do acusado afirmaram que iriam recorrer da decisão para o Tribunal Constitucional do país e para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Do Kwon foi preso em março de 2023 no aeroporto de Podgorica, capital de Montenegro, quando se preparava para embarcar em um avião para Dubai com um passaporte falso da Costa Rica.

O empresário estava foragido há meses, tendo deixado a Coreia do Sul e depois Singapura, antes de a sua empresa falir em 2022.