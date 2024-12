França diz ter bombardeado posições do Estado Islâmico na Síria

Aviões franceses bombardearam posições do Estado Islâmico (EI) na Síria, anunciou nesta terça-feira (31) o ministro da Defesa, Sebastien Lecornu, nos primeiros ataques no país do Oriente Médio desde a queda de Bashar al-Assad.

"As nossas forças armadas continuam envolvidas na luta contra o terrorismo no Levante", publicou Lecornu no X durante uma visita às forças francesas da missão de paz da ONU no Líbano.