Finlândia investiga 7 tripulantes de navio petroleiro suspeito de sabotar cabo no mar Báltico

Sete membros da tripulação do petroleiro "Eagle S" estão sendo investigados na Finlândia pela suposta sabotagem de um cabo submarino no mar Báltico. Os suspeitos estão impedidos de deixar o país, anunciou a polícia finlandesa nesta terça-feira (31).

"A proibição de saída do país é uma medida coercitiva que limita a liberdade individual, mas é menos severa que a detenção, e foi imposta para garantir que possamos entrar em contato com todas as partes durante a investigação", declarou Elina Katajamaki, uma responsável pela investigação, citada em um comunicado.

A lista de suspeitos pode aumentar, segundo o comunicado.

A polícia finlandesa revelou no domingo que havia identificado "indícios de um arrastamento" de vários quilômetros no fundo do mar.