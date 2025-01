EUA sancionam think tanks ligados ao Irã e à Rússia por interferência eleitoral

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta terça-feira, 31, pessoas ligadas a think tanks associados à Guarda Revolucionária do Irã e ao Departamento de Inteligência da Rússia por interferência nas eleições de 2024.

Segundo o Tesouro americano, o Centro de Produção de Design Cognitivo (CDPC) do Irã planejou, desde 2023, operações de influência com o objetivo de incitar tensões sociopolíticas entre o eleitorado dos Estados Unidos.