China rejeita acusações de ataque cibernético contra o Tesouro dos EUA

A China descreveu, nesta terça-feira (31), como "infundadas" as acusações de que alguém patrocinado pelo seu governo foi responsável por um ataque cibernético contra o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que ocorreu no início deste mês.

O Departamento do Tesouro disse que o ataque ocorreu no início de dezembro.

Funcionários do Tesouro contataram a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura depois que seu provedor, BeyondTrust, os notificou sobre a situação e têm trabalhado com autoridades federais para determinar o impacto da intrusão.

"O serviço BeyondTrust comprometido foi desconectado e não há evidências que indiquem que o autor da ameaça continuou tendo acesso aos sistemas ou informações do Departamento do Tesouro", acrescentou o porta-voz do departamento.

Na sua carta aos chefes do Comitê Bancário do Senado, o Departamento do Tesouro observou que, "com base nas provas disponíveis, o incidente foi atribuído a um ator da Ameaça Persistente Avançada patrocinado pelo Estado chinês".