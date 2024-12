Angelina Jolie e Brad Pitt assinam acordo de divórcio, segundo revista

Os famosos atores Brad Pitt e Angelina Jolie assinaram um acordo de divórcio na segunda-feira (30), segundo a revista People Magazine, o que marcaria uma virada após oito anos de batalha judicial entre as duas estrelas de Hollywood.

O relacionamento, um dos mais populares de Hollywood, terminou em setembro de 2016, quando Angelina Jolie pediu o divórcio. Desde então, o casal está travando uma batalha judicial.

Em 2018, Pitt e Jolie chegaram a um acordo de custódia para seus seis filhos, três deles adotados, embora pareça ter desmoronado desde então.

As duas estrelas também estavam envolvidas em uma batalha legal separada sobre a venda da parte de Jolie no Chateau Miraval, um vinhedo no sul da França onde realizaram seu casamento.