Vários ex-rebeldes, incluindo jihadistas estrangeiros, promovidos a oficiais do exército sírio

Vários ex-rebeldes foram promovidos a oficiais do exército sírio no domingo, de acordo com um decreto do novo líder do país, Ahmed al Sharaa, e especialistas afirmam que entre as novas promoções estão jihadistas estrangeiros.

As novas autoridades sírias, formadas por uma coalizão liderada por islamistas radicais, revelaram na semana passada um acordo com "todos os grupos armados" para a sua dissolução e "integração sob a tutela do Ministério da Defesa".