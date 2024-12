Swiatek lidera Polônia, que avança na United Cup; Argentina perde para Grã-Bretanha

A tenista número 2 do ranking da WTA, Iga Swiatek, iniciou a temporada de 2025 com duas vitórias no confronto entre Polônia e Noruega (2-1) da United Cup, nesta segunda-feira (30) em Sydney, enquanto a Argentina perdeu para a Grã-Bretanha e se complicou na luta para avançar às quartas de final.

A polonesa venceu com muita facilidade sua partida de simples contra Malene Helgo (N.404) por 6-1 e 6-0, e com esse resultado a Polônia empatou o confronto após a derrota de Hubert Hurkacz (N.16) para Casper Ruud (N.6) por 7-5 e 6-3.