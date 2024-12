Sérgio Conceição é o novo técnico do Milan

O Milan, oitavo colocado no campeonato italiano, anunciou nesta segunda-feira (30) o português Sérgio Conceição como seu novo técnico, logo após demitir Paulo Fonseca, que estava no cargo desde julho.

O treinador de 50 anos assinou contrato até 30 de junho de 2026, informou o Milan num comunicado, se distanciando da luta pelo título da Serie A com 14 pontos atrás do líder, a Atalanta, depois de empatar em 1 a 1 com a Roma no domingo.