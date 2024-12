PRINCIPAIS NOTÍCIAS EUA CARTER MORTE: Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

Jimmy Carter, um incansável defensor da paz que durante seu mandato na Casa Branca redefiniu as relações com a América Latina, recebeu nesta segunda-feira (30) homenagens de todo o mundo, incluindo do papa e da China, após sua morte no domingo, aos 100 anos. (EUA história diplomacia política, 771 palavras, já transmitida) WASHINGTON:

Ex-presidentes dos EUA e líderes mundiais aclamam legado de Jimmy Carter Um ex-presidente americano lembrado com "gratidão" tanto por Donald Trump quanto por Cuba. A maior parte do mundo reconheceu o legado de paz, democracia e direitos humanos de Jimmy Carter, que morreu no domingo aos 100 anos. (EUA política, 1025 palavras, já transmitida)

TEERÃ: No Irã, o falecido Jimmy Carter é lembrado como o 'arquiteto das sanções' O Irã desempenhou um papel fundamental durante o mandato presidencial de Jimmy Carter, embora muitos moradores de Teerã guardem memórias menos positivas do ex-presidente dos EUA, que morreu no domingo aos 100 anos.