Onda de cancelamentos na Jeju Air após acidente aéreo

Após a morte de 179 pessoas na queda do voo 2216 da Jeju Air, na Coreia do Sul, a companhia aérea de baixo custo relatou uma onda de cancelamentos nesta segunda-feira (30).

No acidente ocorrido no domingo no aeroporto de Muan, no sudeste da Coreia do Sul, um Boeing 737-800 com 181 pessoas a bordo fez uma aterrissagem de emergência, sem o trem de pouso acionado, colidiu com um muro e pegou fogo.