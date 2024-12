IA pode influenciar nas decisões dos usuários e lucrar com elas, dizem pesquisadores

A inteligência artificial (IA) conversacional em breve será capaz de influenciar as decisões dos usuários para benefício comercial antes mesmo de serem tomadas, abrindo caminho para uma possível manipulação, alertaram pesquisadores da Universidade de Cambridge em um artigo publicado nesta segunda-feira (30).

"Ferramentas estão sendo desenvolvidas para obter, inferir, coletar, registrar, compreender, prever e, em última análise, manipular e mercantilizar" as decisões futuras dos usuários da Internet, explicou Yaqub Chaudhary – um dos coautores do artigo – do Leverhulme Center for o Cambridge's Future of Intelligence (LCFI), um centro multidisciplinar de pesquisa em IA.