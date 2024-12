Exército israelense anuncia que interceptou dois projéteis disparados do norte de Gaza

"Dois projéteis que entraram, procedentes do norte da Faixa de Gaza, foram interceptados pela força aérea", indicou em um comunicado, depois que soaram alarmes nas regiões fronteiriças com o território palestino.

O Exército israelense intensificou sua ofensiva terrestre e aérea no norte da Faixa desde 6 de outubro, com o objetivo, alega, de evitar que os militantes do Hamas se reagrupem.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que causou mais de 1.200 mortes, a maioria civis, de acordo com um levantamento da AFP com base em números oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já matou mais de 45.500 palestinos, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.