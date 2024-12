Exército israelense afirma ter interceptado "projétil" disparado do Iêmen

O Exército israelense afirmou nesta segunda-feira (30) que interceptou um "projétil" disparado do Iêmen antes que cruzasse para Israel, onde anteriormente haviam sido ativadas as sirenes de alerta no centro do país.

"Após as sirenes que soaram há pouco no centro de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pela força aérea antes de cruzar para o território israelense", asseguraram os militares em um comunicado.