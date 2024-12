Espanha apreende 7 toneladas de cocaína escondidas em fazenda

As autoridades espanholas relataram, nesta segunda-feira (30), a apreensão de sete toneladas de cocaína escondidas em contêineres de transporte marítimo no subsolo de uma fazenda, operação que resultou na prisão de três suspeitos.

Este órgão de segurança explicou que lançou a operação na sexta-feira, ao detectar duas lanchas suspeitas na foz do rio Guadalquivir.

A Guarda Civil garantiu que foi a maior apreensão de cocaína introduzida no sul da Espanha em lanchas rápidas.

Os barcos foram rastreados até uma fazenda rural no município de Coria del Río, ao sul da cidade de Sevilha, onde os suspeitos armazenavam a droga em dois contêineres escondidos no subsolo.

A Espanha é uma das principais portas de entrada de drogas na Europa, devido à sua proximidade geográfica com Marrocos, um dos principais produtores de cannabis, e aos seus vínculos estreitos com a América Latina, de onde vem a cocaína.

Em uma operação separada, as autoridades portuguesas apreenderam quase 3,5 toneladas de cocaína escondidas em um carregamento de bananas em um navio cargueiro procedente da América Latina, informou a polícia nesta segunda-feira.

A operação, realizada com a Agência Nacional do Crime britânica, descobriu o esconderijo no porto de Setúbal, a sul de Lisboa, segundo disse à imprensa local o coordenador das investigações policiais, Vitor Ananias.