Biden anuncia cerca de US$ 2,5 bilhões em apoio à defesa da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 30, cerca de US$ 2,5 bilhões em assistência de segurança para a Ucrânia, em declaração enviada pela Casa Branca. A medida desta segunda-feira, de acordo com ele, fornece um pacote de US$ 1,25 bilhão para os militares ucranianos e mais US$ 1,22 bilhão da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI, na sigla em inglês).

"O anúncio fornecerá à Ucrânia um influxo imediato de capacidades que (o país) continua usando com grande efeito no campo de batalha e suprimentos de longo prazo de defesa aérea, artilharia e outros sistemas de armas essenciais", diz o democrata.