Azerbaijão afirma que Rússia prometeu identificar e punir os responsáveis pelo desastre aéreo

O procurador-geral do Azerbaijão, Kamran Aliev, afirmou em um comunicado que o chefe do comitê de investigação russo, Alexander Bastrikin, o informou que "foram tomadas medidas intensivas para identificar os culpados e responsabilizá-los criminalmente".

O Azerbaijão disse, nesta segunda-feira (30), que a Rússia prometeu identificar e punir os responsáveis pela queda do avião da Azerbaijan Airlines, que Baku disse ter sido atingido pelas defesas antiaéreas russas antes de cair no Cazaquistão em 25 de dezembro.

A Rússia também prometeu "realizar uma investigação completa, exaustiva e objetiva" sobre o ocorrido, além das investigações que estão sendo realizadas no Cazaquistão, onde o avião caiu, informou a Procuradoria do Azerbaijão.

Moscou não admitiu a sua responsabilidade neste desastre aéreo que matou 38 pessoas, apesar de ter sido solicitado a fazê-lo pelas autoridades do Azerbaijão.

No entanto, segundo a Procuradoria, a Rússia "prestou o apoio necessário aos procuradores enviados para Grozny", capital da Chechênia, onde o avião tentou pousar duas vezes, sem sucesso, antes de cair em Aktau, do outro lado do mar Cáspio.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou no domingo que o avião, que fazia a rota Baku-Grozny, foi alvo de "disparos" sobre território russo.