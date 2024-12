Apreendidas 3,5 toneladas de cocaína em carregamento de bananas em Portugal

A droga foi apreendida durante uma operação "no porto de Setúbal", cerca de 40 quilômetros ao sul de Lisboa, disse à imprensa Vitor Ananias, coordenador de investigação da Polícia Judiciária.

As autoridades portuguesas apreenderam quase 3,5 toneladas de cocaína escondidas em um carregamento de bananas procedentes da América Latina, anunciou a Polícia Judiciária nesta segunda-feira (30).

A cocaína estava escondida em caixas de bananas no porão de um navio cargueiro que transporta regularmente frutas entre a América Latina e a Europa.

Segundo informações recolhidas pela polícia portuguesa, a droga tinha como destino vários países europeus.

A operação foi realizada em cooperação com a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido.

A polícia ainda não efetuou nenhuma prisão, mas a investigação continua para "encontrar os responsáveis" e "levá-los à justiça", disse o chefe da polícia portuguesa à CNN Portugal.