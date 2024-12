Talibãs proíbem construir janelas onde mulheres possam ser vistas

Segundo um comunicado publicado na noite de sábado por Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo talibã, os novos imóveis construídos a partir desse dia não poderão ter janelas através das quais se possam ver "o pátio, a cozinha, os poços comuns e outros lugares que as mulheres costumam usar".

O líder supremo dos talibãs proibiu a construção de janelas em locais residenciais onde as mulheres possam ser vistas e recomenda bloquear as que já existem para evitar "obscenidades".

As prefeituras e outras autoridades competentes terão que acompanhar as obras para garantir que não é possível ver as casas dos seus vizinhos, descreve o comunicado.

Caso já existam janelas, os talibãs convidam os proprietários a construir um muro ou obstruir as vistas, para "evitar causar transtornos aos vizinhos", segundo o decreto.

Desde o retorno dos talibãs ao poder no país em 2021, as mulheres têm sido progressivamente expulsas dos espaços públicos, algo que as Nações Unidas descreveram como "apartheid de gênero".