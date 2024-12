Sarcófago do Império Médio do Egito é descoberto em Luxor

Pesquisadores franceses descobriram um sarcófago reenterrado da era do Império Médio em Luxor, no Egito, como parte de pesquisas realizadas após a descoberta, em 2018 e 2019, de cinco sarcófagos no mesmo local, informou um membro da equipe neste domingo (29).

A descoberta ocorreu em 16 de dezembro, quase no final de uma missão arqueológica de dois meses, confirmou à AFP Frédéric Colin, diretor do Instituto de Egiptologia da Universidade de Estrasburgo, no leste da França.