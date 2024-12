Salah diz que sua renovação com Liverpool "ainda está longe"

"Vou dar tudo para ajudar a equipe a conquistar o campeonato. Estamos caminhando na direção certa, mas há outras boas equipes que estão à espreita e temos que manter o foco, a humildade e o trabalho duro", declarou o astro egípcio após a goleada de 5 a 0 sobre o West Ham que levou o Liverpool a liderar a Premier League com 8 pontos à frente do segundo colocado Nottingham Forest.

O atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, autor de 17 gols e 13 assistências na Premier League nesta temporada, admitiu neste domingo (29) que a sua renovação com os 'Reds' ainda está distante.

Falando sobre sua renovação, Salah, cujo contrato termina em junho, garantiu que "ainda está longe". "Mas não quero dizer nada à mídia para que as pessoas não comecem a escrever coisas, mas realmente não houve nenhum progresso", acrescentou.

"Estou concentrado na equipe e espero que ganhemos a Premier League", insistiu o astro de 32 anos.

Depois do jogo deste domingo, em que Salah voltou a marcar um gol e deu duas assistências, o seu treinador Arne Slot destacou que as estatísticas do egípcio nesta temporada são "extraordinárias".

"Não creio que ele continue a nos surpreender porque sabemos que tipo de jogador ele é e o que é capaz de fazer, mas fora isso ele trabalha muito pela equipe, mesmo quando não temos a bola. Só podemos esperar que ele continue com esse desempenho", acrescentou o técnico holandês.