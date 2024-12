Presidente do Azerbaijão acusa a Rússia de ter tentado esconder as causas do acidente aéreo

O presidente do Azerbaijão acusou, neste domingo (29), a Rússia de ter tentado esconder que o avião da companhia aérea nacional que caiu na quarta-feira no Cazaquistão foi atingido por tiros disparados a partir do território russo, e exigiu um pedido público de desculpas a Moscou.

Desde o incidente de quarta-feira, no qual um avião do Azerbaijão caiu no oeste do Cazaquistão, matando 38 pessoas, as suspeitas são de que a Rússia pode ter derrubado acidentalmente o avião.