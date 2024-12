'Meu pai foi um herói', diz filho de Jimmy Carter, que morreu hoje aos 100 anos

"Meu pai foi um herói, não apenas para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta", disse Chip Carter, filho do ex-presidente, em uma declaração divulgada pelo Carter Center, após a confirmação da morte do ex-presidente dos EUA, aos 100 anos.

"Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o resto do mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família por causa da maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória continuando a viver essas crenças compartilhadas", continuou.