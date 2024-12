Apenas duas pessoas sobrevivem a acidente de avião na Coreia do Sul

Entre os 177 corpos encontrados até agora, as autoridades identificaram 88 deles. Os passageiros eram predominantemente sul-coreanos, no entanto, havia dois cidadãos tailandeses.

Autoridades locais iniciaram as investigações sobre as causas do acidente. Entre as hipóteses sob avaliação está a possibilidade de a aeronave ter sido atingida por pássaros.

Funcionários do Ministério dos Transportes coreano disseram que registros de comunicação mostram que a torre de controle do aeroporto emitiu um aviso de colisão com pássaros para a aeronave pouco antes da sinalização de intenção de pouso e concedeu permissão ao piloto para pousar em uma área diferente. O piloto enviou um sinal de socorro pouco antes do avião ultrapassar o fim da pista e derrapar em uma zona de proteção até bater no muro.