Trump alinha-se com Musk e apoia vistos para trabalhadores qualificados nos EUA

"Sempre gostei do programa [de vistos] H1-B, sempre fui a favor dos vistos, e é por isso que os temos", disse Trump ao jornal New York Post, em referência a funcionários de suas próprias empresas.

Nos últimos dias, alguns seguidores de Trump no setor tecnológico, incluindo Elon Musk, têm debatido com figuras conservadoras defensoras de uma postura anti-imigração.

Os vistos H1-B permitem que empresas contratem trabalhadores estrangeiros com qualificações específicas para os Estados Unidos e são amplamente utilizados no Vale do Silício, centro das empresas de tecnologia.

O discurso a favor dessas permissões preocupa um setor ultraconservador, especialmente porque Trump criticou os migrantes durante toda a sua campanha e foi eleito com uma agenda rígida contra a imigração.

O próprio Musk, natural da África do Sul, já se beneficiou desse tipo de visto no passado.